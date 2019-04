Elisa Isoardi è di nuovo innamorata e dopo aver archiviato la relazione con Matteo Salvini si è buttata fra le braccia di Alessandro Di Paolo, imprenditore di 38 anni.

I due hanno condiviso su Instagram una foto e molti followers l’hanno attaccato etichettandolo come “troppo brutto” ed altre cattiverie in merito al suo aspetto fisico.

La conduttrice de La Prova Del Cuoco ha ovviamente sbottato ed ha difeso il suo lui, sottolineando come non scelga i fidanzati in base all’aspetto fisico, bensì per il cuore.

“A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. lo li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio”.