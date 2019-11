Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, sono emersi “rilevanti anomalie in alcune operazioni commerciali realizzate dalla Faber Immobiliare S.r.l., società fondata da Coppola e della quale è sempre stato il reale dominus, dichiarata fallita nel 2017, allorquando non è più stata in grado di onorare debiti per oltre 12 milioni di euro, soprattutto nei confronti dell’Erario”, fanno sapere i finanzieri. “In particolare, tra il 2004 e il 2005, la Faber era stata utilizzata per la compravendita di un complesso immobiliare in Velletri (Roma) – sottolinea la guardia di finanza – lo stesso giorno in cui il bene veniva venduto ad altra società del gruppo, quest’ultima lo cedeva a una terza impresa ad un valore (23 milioni di euro) pari quasi al doppio di quello di acquisto (12 milioni)”.

Fonte