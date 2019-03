Lo scorso gennaio Danilo Bertazzi intervistato da Giulio Pasqui è tornato a parlare del personaggio che l’ha reso famoso, Tonio Cartonio ed ha anche rivelato di avere un compagno.

In questi giorni l’attore e presentatore ha rilasciato un’intervista a Fan Page ed ha ricordato i tempi della Melevisione.

“Mi sono divertito tantissimo, a farlo e a lavorare con quei colleghi meravigliosi. Ci sono state puntate più difficili, come quella de Il segreto di Fatalina che riguardava l’abuso sui minori. Ricordo che non riuscivo mai a fermare nella mente la filastrocca del diario, che registravamo il venerdì: Caro diaro che mi ascolti, i tuoi fogli sono molti….No no, non mi viene (ride, ndr). A distanza di 20 anni io ho scoperto intanto un affetto incredibile da parte di chi era bambino allora e questo mi ha fatto fare pace con quel personaggio ingombrante di Tonio Cartonio, che in alcuni momenti mi ha creato non pochi problemi.”