Daniela Ranaldi (conosciuta come Danielona) in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha svelato qualche retroscena sul programma di Maria De Filippi.

“Le persone per strada mi chiedono dei tronisti, di Maria, di Tina e Gianni. La frase classica è: “dica a Gemma questo, dica a Giorgio quest’altro”, Devo sempre spiegare che non sono tra il pubblico del trono over. Perché non sono al trono over? È una decisione della redazione e noi non ci siamo mai fatti delle domande sul perché. Se sono ospite e mi invitano non posso decidere quando andare. Ma va benissimo così, io continuo a partecipare con estremo piacere. Dopo 21 anni tante persone della redazione le ho viste crescere mi ci sono affezionata: sono come dei nipoti.

La mia litigata più forte? Ne ho fatte talmente tante che non me ne ricordo una in particolare. Ci sono stati dei tronisti che pensavano di fare i furbetti e io, essendo molto svelta di pensiero, mi accanivo su di loro quando notavo qualcosa di strano. Spesso poi mi sono dovuta ricredere. Ho attaccato molto Cristian Gallella, ma poi mi sono ricreduta.

I miei rapporti con il resto del pubblico parlante? Con alcuni siamo diventati amici, come con Alfonso, Rosy, Candida e Paola. Prima ci vedevamo più spesso, adesso ogni tanto ci ritroviamo per mangiare una pizza. Con qualcuno ci sono stati dei problemi, ma in questo momento non mi ricordo i nomi e nemmeno me li voglio ricordare. Mentre con Tina e Gianni ci salutiamo cordialmente ma non ci sono rapporti di amicizia! Maria è la padrona di casa. Lei è Maria. Io sono una persona del pubblico. C’è molto rispetto e basta”.