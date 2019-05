Daniele Silvestri, Scusate se non piango: il video-cortometraggio del nuovo singolo del cantautore romano.

In occasione dell’uscita dell’album La terra sotto i piedi, pubblicato il 3 maggio 2019, Daniele Silvestri ha rilasciato un nuovo singolo molto speciale.

Mentre è in rotazione radiofonica ancora la splendida e intensa ballata Prima che, il cantautore romano ha dato spazio all’esuberante Scusate se non piango, accompagnandola con un video d’eccezione: un vero cortometraggio diretto da Valerio Mastandrea.

Daniele Silvestri, Scusate se non piango: il video

Descrivere come un semplice video questa nuova opera nata da un’idea dello stesso Daniele Silvestri è riduttivo. Girato da Valerio Mastandrea e Giorgio Testi all’Angelo Mai e prodotto da Borotalco.tv, questo cortometraggio ha per protagonisti Giovanni Anzaldo ed Emilia Verginelli, con un numero di comparse molto corposo, tra cui spiccano Pietro Sermonti e Sabrina Impacciatore.

La storia ‘parla’ di uno sgombero che, nato come un momento particolarmente drammatico, finisce per diventare una festa. Nei titoli di coda trova spazio poi Lillo Petrolo (il comico del duo Lillo e Greg), che si improvvisa coreografo.

Gustiamoci insieme questa perla di Daniele Silvestri: ecco Scusate se non piango.

Il nuovo album di Daniele Silvestri

In questo brano in particolare Silvestri si fa accompagnare musicalmente dalla Magical Mistery Band, composta dal fedele batterista Fabio Rondanini, da Gabriele Lazzarotti, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto, Enrico Gabrielli e Rodrigo D’Erasmo al violino.

Si tratta solo dell’ultimo degli estratti di altissimo livello che ha già conquistato pubblico e soprattutto critica. Per, ormai cinquantenne e maturo a sufficienza, ha sfornato un album, La terra sotto i piedi, che di classico e tradizionale ha poco, se non lo studio con cui si è generato in questi tre lunghi anni di attesa dal precedente, Acrobati.

Che in pentola bollisse qualcosa di eccellente avrebbe dovuto farlo sospettare già quel capolavoro di Argentovivo. Ora, però, se ne ha la conferma.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/danielesilvestriofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/danielesilvestriofficial