È stata presentata nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la XVII edizione del ‘Roma Videoclip: il cinema incontra la musica’. Tanti i prestigiosi premi assegnati, anche quest’anno, in anteprima durante la kermesse. Daniele Silvestri ha ritirato il premio come ‘artista dell’anno’ per il connubio tra cinema e musica. Oltre al cantautore romano è stato premiato anche come ‘regista dell’anno’ Giorgio Testi che, con Valerio Mastandrea, ha diretto il videoclip ‘Scusate se non piango’, (a cui è stato è stato assegnato uno special award per il grande numero di star coinvolte al suo interno) e Alessandro Haber per il videoclip ‘Nessuno poteva non sapere’, in omaggio al regista Tonino Zangardi.

Fonte