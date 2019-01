Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2019: il ritorno di Daniele Silvestri e del suo cantautorato intimo e originale.

Daniele Silvestri torna a Sanremo nel 2019, a distanza di sei anni dall’ultima volta. Il cantautore romano è uno dei protagonisti più esperti di questa edizione con ben cinque partecipazioni collezionate (compresa quella giovanile del 1995) e anche per questo uno dei più intriganti.

Sul palco dell’Ariston l’artista di Le cose in comune ha sempre sfornato prestazioni memorabili. Su tutte quella del 2002, con l’irresistibile Salirò, arrivata quattordicesima ma divenuta un successo radiofonico pazzesco. Pur non vincendo mai, Silvestri si è distinto più volte per la qualità dei testi e delle musiche. Ecco perché da lui è lecito attendersi un’altra grande performance.

A Daniele Silvestri serve Sanremo?

Più sì che no. Il suo pubblico l’artista romano ce l’ha, ed è pure fedele. Il suo nome, come il suo volto, è riconoscibile da chi segue la musica da non meno di dieci anni. Tuttavia, quest’anno Daniele sarà protagonista del suo primo tour da solista nei palazzetti italiani, e dunque un po’ di pubblicità non potrà che aiutarlo. D’altronde, è un personaggio che non si è mai vergognato di partecipare a Sanremo, nonostante dello stereotipo sanremese abbia ben poco.

A Sanremo serve Daniele Silvestri?

Ogni edizione di Sanremo vanta almeno uno, se non più, dei rappresentanti più riconoscibili del cantautorato romano. Se l’anno scorso erano stati Luca Barbarossa e Max Gazzè a portare alto il vessillo della Capitale, quest’anno toccherà proprio a Silvestri e a Simone Cristicchi. E in fin dei conti questo non può che essere un bene.

Perché Daniele Silvestri non è mai banale, ha qualità nello scrivere e sa anche come tenere un palco. La sua è dunque una presenza necessaria, non tanto per lo share, quanto per mantenere alto il livello della competizione. Con la speranza che il brano Argento vivo non deluda le aspettative.

Nel video la prima volta di Daniele Silvestri a Sanremo:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/danielesilvestriofficial/