Ieri pomeriggio Floriana Secondi è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live per negare qualsiasi coinvolgimento con Daniele Pompili, da anni suo (presunto) ex fidanzato.

Online, infatti, se cerchiamo i loro nomi su Google, escono dozzine di foto dei due che risalirebbero proprio al loro periodo di fidanzamento, ieri smentito da Floriana ma tutt’ora confermato da Daniele.

Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Floriana Secondi aveva appellato Daniele Pompili come “un soggetto meschino e schifoso”, mentre ieri a Domenica Live ha parlato di ricatti, brutti giri e persone potenti alle spalle di Daniele.

Quando Barbara d’Urso ha però tentato di leggere la lettera di replica di Daniele, Floriana si è inalberata ed ha minacciato di andarsene.

Daniele Pompili a questo punto ha replicato fra le pagine di BitchyF.it, attaccando Floriana Secondi:

“Ci sono una serie di punti che non quadrano nell’intervista di oggi, dato che ha impedito a Barbara d’Urso di ospitarmi per una replica ed ha addirittura chiesto che mi coprisse il volto quando ha mostrato le nostre foto. Perché la bloccava? Perché sapeva che stava dicendo una marea di ca**ate, lei sapeva di stare nel torto, per questo ha bloccato Barbara. Ha fatto di tutto per non far uscire fuori la mia replica. Floriana Secondi dovrà rispondere di calunnia perché ha detto che è in pericolo di vita perché io la ricatto e dietro di me ci sono persone importanti. Mi ha fatto passare davanti tutta Italia per un mafioso, una persona protetta. E appena Barbara ha tentato di dirle che ci sono delle prove della mia relazione con Floriana, lei ha sbottato. Perché non dovrei avere il diritto di replica?”.