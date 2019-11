La scorsa settimana a Domenica Live, Floriana Secondi ha parlato male di Daniele Pompili ed ha chiesto (in maniera parecchio insistente) a Barbara d’Urso di non invitarlo in studio.

Daniele ha ovviamente risposto ed in esclusiva a BitchyF.it ha inveito contro l’ex gieffina.

“Ci sono una serie di punti che non quadrano nell’intervista di oggi, dato che ha impedito a Barbara d’Urso di ospitarmi per una replica ed ha addirittura chiesto che mi coprisse il volto quando ha mostrato le nostre foto. Perché la bloccava? Perché sapeva che stava dicendo una marea di ca**ate, lei sapeva di stare nel torto, per questo ha bloccato Barbara. Ha fatto di tutto per non far uscire fuori la mia replica. Floriana Secondi dovrà rispondere di calunnia perché ha detto che è in pericolo di vita perché io la ricatto e dietro di me ci sono persone importanti. Mi ha fatto passare davanti tutta Italia per un mafioso, una persona protetta. E appena Barbara ha tentato di dirle che ci sono delle prove della mia relazione con Floriana, lei ha sbottato. Perché non dovrei avere il diritto di replica?”.