A distanza di 12 ore dall’appello disperato degli amici al grido di “Daniele non è omofobo!“, il gieffino è ricaduto in una nuova offesa omofoba sempre nei confronti di Cristian Imparato, colpevole di averlo nominato perché la sua dieta proteica causa problemi nella spesa settimanale.

“Mi ha nominato perché mangio le uova a colazione, ma lui non sa niente di alimentazione” – ha sbroccato di nuovo Daniele a Martina – “Mi urlava contro come una checca isterica, non sa che se voglio lo faccio piangere, lo faccio tremare. Mi sono contenuto molto perché se mi inc**o davvero lo faccio piangere”.

Questa non è la prima volta che Daniele appella Cristian ‘checca’, ecco cosa ha detto un paio di giorni fa:

“Quando ci sono le litigate serie dobbiamo esserci. Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la checca, gli ho detto ‘ti mangio’. Ieri per un uovo gli ho detto ‘ti mangio’. Io il motivo per cui nominerò Cristian non è perché mi ha nominato a me, ma perché la motivazione che mi ha dato mi fa capire la sua intelligenza. Questo schizza perché ho mangiato due uova. Capisci?!”