Con l’arrivo del CoronaVirus in Italia Daniele Dal Moro è sparito dalla tv e non c’è più tornato. Mentre i suoi compagni di trono hanno scelto, di lui non abbiamo più saputo nulla. L’ex gieffino in questi giorni su Instagram ha rotto il silenzio e a chi si è detto dispiaciuto di non averlo visto scegliere tra petali di rose e canzoni della Amoroso, lui ha risposto con un secco “meglio soli che mal accompagnati”.

“Credere in qualcosa e portarlo avanti anche quando il sacrificio è tanto? Ci provo, ma ancora non ci riesco. Peccato che non ho scelto? Meglio soli che mal accompagnati”.

Anche la redazione mariana è intervenuta sulla non scelta di Daniele.

“Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché. Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”.

Daniele dal Moro ha anche raccontato quello che sta facendo dopo Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro che mi fa morire dal ridere ⚰️⚰️⚰️#uominiedonne #GF16 pic.twitter.com/1y9JOExJj1 — elenaclaire.🌧️ (@magicawaitsforu) June 11, 2020

Qualcuno ha accusato l’ex tronista di essere tornato insieme alla sua ex Martina Nasoni e di averlo fatto di nascosto alla redazione. A smentire queste voci c’ha pensato al vincitrice del GF 16.