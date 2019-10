Daniele Dal Moro è stato ricoverato in ospedale a seguito di uno svenimento avvenuto durante una sessione di palestra. Un calo di pressione, pare, che ha però spinto i medici dell’ospedale a ricoverarlo per ulteriori accertamenti.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Daniele su Instagram:

“Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc. Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!”

Al momento Daniele è stato dimesso, dato che su Instagram continua ad allenarsi come sempre. Un falso allarme. Solo tre mesi fa fu portato d’urgenza in ospedale in seguito ad un incidente in moto. Anche in quella occasione, però, tanto spavento ma niente di grave.