Daniele Dal Moro del Grande Fratello di Barbara d’Urso qualche giorno fa ha fatto un brutto incidente in moto che gli è quasi costato la vita, come da lui stesso ammesso su Instagram.

“Tutto ok raga, ho la pelle dura […] ci ho quasi rimesso le penne”.

La sua preoccupazione più grande però è stata quella di aver distrutto la Go Pro che aveva istallato sopra il casco.

“La mia faccia quando scopre che la Go Pro dove c’era un filmato in moto incredibile si è rotta dopo che ci ho quasi rimesso le penne!”.

Insomma, se l’unica cosa ad essersi rotta nell’incidente (che come lui stesso ha ammesso gli ha quasi fatto rimettere le penne), è una telecamera sopra il casco direi che a Daniele gli è andata più che bene. A quanto pare non ha riportato neanche grossi danni fisici, dato che oggi è stato visto in palestra ad allenarsi.