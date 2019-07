Fino a due settimane fa la storia tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro procedeva bene, lei ai microfoni di Radio Radio aveva confessato di essere molto presa.

“No, non sono innamorata di Daniele però sono molto presa. Sì, mi piacerebbe avere dei progetti con lui. Lui per esempio è una persona molto più razionale di me. Daniele è una persona alle volte un pochino più fredda di me nei rapporti. Io invece sono la classica romanticona della situazione, quindi a volte mi arrabbio con lui proprio perché è poco affettuoso con me e io vorrei stargli sempre appiccicata. Io sono una ragazza che vorrebbe la favola, una sognatrice. Se lui ci tiene al rapporto farà dei passi verso di me, così come io li ho fatti verso di lui”.

Qualcosa pare sia cambiato, perché ieri pomeriggio durante una diretta Martina ha detto che la relazione con Daniele è finita.

martina ha confermato che ha chiuso la conoscenza con daniele. Ha detto che lei c’ha provato e l’avrebbe rimpianto se non l’avesse fatto però non sempre le cose vanno come vogliamo — Ma(i) una gioia? (@casjdean) July 23, 2019

Martina Nasoni del #GrandeFratello #GF16 confessa: “Io e Daniele Dal Moro non siamo compatibili” pic.twitter.com/PKZDEhyE8E — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) July 23, 2019

Ieri sera anche Daniele Dal Moro ha fatto una live e – stando alle ricostruzioni delle fan – pare abbia fatto intendere di aver saputo della rottura dai social. L’ex gieffino sembra fosse convinto di rivedere Martina dopo la breve vacanza della ragazza a Napoli. Dal Moro poi è sbottato contro alcuni hater ed ha chiuso improvvisamente la diretta.

In pratica questi due ragazzi regalano più trash fuori che dentro la casa del GF.

Daniele ancora una volta ha scoperto in diretta di essere stato mollato.

Insomma le stesse cose che succedevano nella casa… #GF16 — Ma(i) una gioia? (@casjdean) July 23, 2019

#GF16 È stata Martina a dire in diretta che avevano chiuso, quando Daniele non ne sapeva niente e anzi avevano programmato di vedersi quando lei tornava dalla vacanza, ci sta che c’è rimasto male dai — Antonio (@Antonio98789108) July 23, 2019