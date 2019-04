Daniele Dal Moro del Grande Fratello di Barbara d’Urso è uno dei nove sconosciuti che lunedì sono entrati nella casa più spiata d’Italia e in pochi (anzi pochissimi!) sapevano che lui, due anni fa, è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne.

Daniele è rimasto nello studio di Maria De Filippi solo una puntata ed è sceso per un incontro al buio con la tronista Sonia Lorenzini, che però non ha rispecchiato i suoi gusti. Motivo per cui se n’è andato. A confessarlo è stato proprio il gieffino ai suoi compagni d’avventura.

Il video (seppur in bassa qualità) lo potete vedere premendo qua, direttamente sul sito ufficiale della trasmissione.

Classe 1990, Daniele Dal Moro è nato e vive a Verona e lavora nell’azienda di famiglia di pubblicità e marketing.

“Sono un giovane imprenditore e mi occupo della gestione d’azienda. Vivo da solo da quando avevo 17 anni, sono abituato ai miei spazi. Se tu vedi come io tengo la casa e come faccio le pulizie non ci credi! Non ho avuto molte donne, ne ho avute qualcuna però non sono un donnaiolo, vado dalle ragazze che mi piacciono veramente, non vado da una persona tanto per andarci”.

Daniele Dal Moro è single, è un appassionato di fitness ed è un figlio “d’arte”, dato che suo padre attualmente è un membro della Camera dei Deputati come esponente del Partito Democratico.