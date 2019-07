Il Grande Fratello 16 è finito da un pezzo, ma i concorrenti continuano a lanciarsi shade, litigare e scannarsi sui social. Gli ultimi in ordine cronologico sono Gaetano Arena e Daniele Dal Moro.

Ieri pomeriggio un follower del pupillo di Fabrizio Corona ha scritto: “Daniele si crede più bello e talentuoso di te. Tu cosa gli rispondi“.

Arena con un francese maccheronico ha commentato: “Ahahaha io sorrido mon fre“.

Io avrei aggiunto anche un “Aurevuà“.



Daniele non l’ha presa bene e ha risposto senza troppi giri di parole: “Mo mi hai rotto. Io non ho bisogno di mettermi le faccine da ebete! Se soffio cadi!”Calma Dany, calma.

“Faccine da ebete” “se soffio cadi” Daniele 29.07.19 asfalta Gaetano, anche per chi troppo educata o per non fargli pubblicità non l’ha mai fatto! #gf16 pic.twitter.com/BRP4yhHnpD

