Nelle scorse settimane Striscia la Notizia ed Eva Henger hanno insinuato che Daniele Bossari fosse guidato dagli autori attraverso l’uso di un auricolare.

Ieri è arrivata la conferma, l’auricolare esiste e a rivelarlo è stato Roberto Cenci a Ultime dall’Isola su Mediaset Extra.

Il regista dell’Isola però ha rivelato che Daniele non riceve consigli sulle sue battute, ma viene avvisato dei tempi della diretta, delle pubblicità, delle pause e dei rientri in studio. Cenci ha anche aggiunto che spesso Bossari si scorda di usare l’auricolare e la lascia in tasca.

“Dietro l’auricolare di Bossari non c’è nessuno. Gli autori hanno dato l’auricolare a Daniele solo per gestire meglio i tempi televisivi visto che sia Bossari sia Mara Venier intervengono spesso durante la diretta. Alla fine si è rivelato inutile perché io stesso intervengo molto in puntata. E non a caso Daniele non lo usa mai, lo scorda spesso in tasca” .

Il mistero è stato svelato.

Fonte: gossipetv