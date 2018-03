Poche ore fa Leggo ha riportato l’indiscrezione secondo la quale Daniele Bossari abbandonerà L’Isola dei Famosi.

Ecco cosa scrive il quotidiano:

“La decisione del vincitore del Gf Vip deriverebbe da un forte malcontento esploso durante una delle puntate del reality. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo interloquire con Mara Venier, tanto che lo stesso Daniele avrebbe commentato: “Stasera sono praticamente ignorato”.

Personalmente non credo che Bossari lascerà L’Isola, primo perché lui e la Marcuzzi mi sembrano molto affiatati e poi perché – per quanto non sia al livello di Mara Venier – se la sta cavando meno peggio di quanto pensassi, cerca di intervenire sempre ed è abbastanza preparato sulle dinamiche (uno dei pochi opinionisti che effettivamente guarda il reality).

Quindi sono quasi certo che lo rivedremo in tutte le puntate fino alla finale.