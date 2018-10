Daniela Del Secco d’Aragona all’anagrafe, secondo Riccardo Signoretti, sarebbe semplicemente Daniela Del Secco ed il d’Aragona lo avrebbe aggiunto su consiglio di Marina Ripa Di Meana a cui pare facesse anche dei massaggi.

A svelare il tutto è stato Sandro Mayer su DiPiù, specificando come sull’albo d’oro della nobiltà italiana si trovino solo i Secco D’Aragona (senza ‘Del’) che già nel 2013 rilasciarono una nota ufficiale specificando di non aver niente a che fare con Daniela.

Insomma, in Italia esistono i Secco D’Aragona (che non hanno nulla a che fare con Daniela) ma non i Del Secco D’Aragona: anche Patrizia De Blanck avrebbe dichiarato di aver conosciuto Daniela in qualità di venditrice di creme e non di Marchesa.

Daniela Del Secco d’Aragona, una Marchesa fasulla?

Riccardo Signoretti, ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, ha commentato:

“Il nobile lo riconosci dalle palle sullo stemma, in questo caso invece le palle sono quelle che racconta la Marchesa”.

Stando a quanto raccontato da Andrea Cardella, il figlio adottivo di Marina Ripa Di Meana, tale Daniela Del Secco era una venditrice di creme e proprio la Ripa Di Meana le consigliò di sfruttare l’assonanza del suo cognome con quello della famiglia nobile “Secco” per vendere di più.

Ovviamente spero che questa questione spinosa venga affrontata durante la diretta di lunedì sera: la Marchesa d’Aragona è davvero una Marchesa?