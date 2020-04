Se lo scorso marzo Daniel Newman ha pubblicato una foto provocante sui social chiedendo ai fan di scrivergli, oggi ha messo quella di un attore a luci rosse che gli somiglia (più peloso e più barbuto) ironizzando sul fatto che sarà così a fine quarantena.

Peccato che la foto incriminata (che potete vedere premendo qua) sia stata ‘tagliata male’ e proprio in basso è possibile vedere tutto il talento dell’attore in questione.

“Sì, sono gay. Quando ho capito che dovevo dirlo? Ero impegnato in un rifugio per giovani senzatetto quando una ragazza si è avvicinata e mi ha ringraziato per il supporto dato alla comunità LGBT. Non credeva che fossi gay, quando gliel’ho detto mi ha chiesto perché non l’avevo ancora fatto sapere pubblicamente. È stato come un pugno nello stomaco.

Ho realizzato quanto fosse importante in questo momento essere visibili, far sapere alle persone chi sono veramente. Vediamo con che facilità alle persone vengono portati via i propri diritti. E chi sono le persone a cui è più facile portarli via? Le persone che sono invisibili ovviamente, le persone che non alzano la voce e rimangono in silenzio.

Quando fai cose meravigliose ma continui a nascondere chi sei veramente, stai facendo del male a centinaia di persone. Quindi se noi non diciamo nulla, siamo parzialmente responsabili per quei ragazzi che vengono perseguitati e bullizzati.

Come mai sono rimasto in silenzio? Non ho mai pensato al fatto che lo stavo nascondendo. Solo non mi piaceva parlare della mia vita privata in pubblico. Ma in questa epoca abbiamo il dovere di parlare”.