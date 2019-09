Più dribbling del Liverpool

Mentre si allontanava a piedi solitario e in abbigliamento casual dall’uscita degli spogliatoi dello stadio Maksimir, il ventunenne Dani Olmo sembrava più un ragazzo reduce da una partita serale di calcetto con gli amici che il protagonista riuscito della prima giornata della Champions League e il probabile tormentone del prossimo mercato, già a gennaio, con i principali grandi club a contenderselo e la Dinamo Zagabria ad alzare il prezzo: si parte da 40 milioni di euro, senza disdegnare l’idea di tenersi il gioiello fino a giugno, magari per raggiungere grazie a lui il migliore risultato di un club croato nella storia delle coppe. Poche ore prima che avviasse la demolizione dell’Atalanta da mezz’ala – ma è un fantasista tuttofare, eccellente anche da trequartista e da ala – il suo illustre predecessore Boban profetizzava la vittoria della Dinamo, subordinandola a un’unica condizione: “E’ una squadra più matura, con un ottimo allenatore come Bjelica. E Olmo è quasi sempre decisivo”. Ora si può togliere il quasi, perché il giovane stilista catalano, da 6 anni profeta a Zagabria anziché a Barcellona, stavolta ha preferito dribblare le celebrazioni, però i compagni lo hanno celebrato lo stesso.

I suoi tanti dribbling in campo non sono rimasti soltanto nella statistica o nei video, in cui è immortalato come interruttore delle azioni che hanno eletto a eroe del 4-0 il triplettista Orsic, già meteora allo Spezia in serie B. A chi gli sottoponeva appunto il dato sui dribbling portati a compimento (“10, più dell’intero Liverpool campione d’Europa”, rileva unanime la stampa croata), Bjelica ha risposto col riassunto delle puntate precedenti e con l’annuncio di quella che verrà: “Dani ha passato un’estate difficile: meritava il trasferimento a un grande club e non lo ha avuto. Sono sicuro che, continuando a giocare così, attirerà sempre più attenzioni. Noi saremo tristi, quando ci lascerà, anche perché non si è mai montato la testa. Mai incontrato un ragazzo del genere. E in campo è il più completo che io abbia mai allenato”. In Croazia lo chiamano “Modri”, puntualizzando che il Pallone d’Oro Modric, alla sua età, non era così forte. Tanta passione deriva anche dalla gratitudine, perché Olmo, che è nato a Terrassa, il paese di Xavi, ha debuttato nell’Espanyol e a 9 anni è diventato una stellina della cantera del Barcellona – a 16 anni ha scelto di spostarsi alla Dinamo, come da racconto del padre Miquel, ex attaccante, allenatore in Catalogna e oculato gestore del talento di famiglia: “All’epoca ci dissero che andarsene dalla Spagna era un grave errore, adesso dicono che è stata una mossa geniale”.

Un ostaggio di lusso

Di sicuro è valsa al ragazzo la richiesta di giocare per la Nazionale croata: offerta declinata, perché lui ha in testa la Roja e l’avvicinamento procede a larghi passi, il più indovinato l’estate scorsa in Italia, quando ha fatto panchina contro l’Under 21 azzurra, ma poi è entrato ed è stato fondamentale per il trionfo all’Europeo: “Ora mi piacerebbe vincere l’oro alle Olimpiadi di Tokyo”. La vetrina italiana ha scatenato gli estimatori: in Germania Bayern e Borussia Dortmund, in Spagna Atletico e Real Madrid, in Italia il Milan, in Inghilterra Tottenham e Manchester United, che ha presentato un’offerta ufficiale di 23 milioni di sterline, rifiutata dalla Dinamo perché troppo bassa. Lui un po’ ci è rimasto male, anche se il presidente Barisic, pronto a cautelarsi per la futura vendita, risulta pronto a triplicare e a prolungare il contratto attuale, in scadenza nel giugno 2021, portandolo a 1,2 milioni l’anno. Olmo è un ostaggio di lusso, hanno semplificato i giornali catalani: “Non lo posso nascondere: avrei voluto andare via, in uno dei 5 grandi campionati, Spagna, Italia, Inghilterra, Germania e Francia. La Dinamo chiedeva troppo, 40 milioni: non perché io non li valga, ma perché i club stranieri valutano poco il campionato croato”.

Il Barcellona osserva

Se ne evince che il vero campionato, per Olmo, è la Champions, come del resto emerge dalle scelte di Bjelica, che di fatto impiega la squadra B nel torneo nazionale e preserva per l’Europa i migliori, Olmo ovviamente incluso. Lo spettatore più interessato, sotto sotto, è proprio il Barcellona e Dani, che ha giocato nel Barça B e in casa custodisce le foto di ragazzino con Messi e Ibra, raccoglie volentieri la sfida. I soci del Camp Nou si dividono in due scuole di pensiero: chi dice che chi ha lasciato la casa madre non deve più tornare e chi ammette fondate eccezioni. Olmo ha affidato il suo messaggio al Mundo Deportivo: “Tornare al Barça? E’ stata la mia casa per 6 anni, non chiudo la porta a nessuno”. Prima del sorteggio, dichiarò che gli sarebbe piaciuto giocare contro il Barcellona al Maksimir. Invece ha trovato l’Atalanta e l’ha maltrattata al punto da indurre Gasperini all’autocritica: “Dobbiamo capire se possiamo portare il nostro tipo di gioco così offensivo anche al massimo livello europeo, dove è indispensabile tenere un ritmo altissimo, oppure se conviene arroccarsi, con più giocatori dietro la linea della palla”. Alla prima giornata Dani Olmo è stato l’unita di misura della Champions, il suo nuovo campionato.