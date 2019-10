“Non dare importanza ai razzisti”

A Parigi ci ha vissuto due anni, giusto il tempo di vincere tutto quello che si può vincere in Francia con la maglia del Paris Saint Germain, ma della sua avventura parigina Dani Alves non ha un buon ricordo. Così a pochi mesi di distanza dal suo addio il 36enne brasiliano parte all’attacco in un’intervista al periodico GQ: “Parigi mi ricorda un po’ San Paolo, ma a Parigi sono dei fottuti razzisti”.

“Sul serio – tuona l’ex Juve -, a me non hanno mai fatto nulla altrimenti li avrei mandati a quel paese, ma l’ho visto succedere con i miei amici”. Lo stesso Dani Alves, però, nei suoi anni in Spagna, dove ha vestito le maglie di Siviglia e Barcellona, è stato vittima di un gesto razzista, il lancio di una banana in campo dove reagì raccogliendola da terra e mangiandosela. “Devi prenderla con la giusta dose di umorismo. Le cose non cambieranno facilmente, ma se non gli dai importanza, questa gente non raggiungerà il suo obiettivo”.

“Parigi non mi piace, città stressante”

“In Spagna – prosegue il terzino ora al San Paolo – sembrano brasiliani, le persone vivono per strada, sono molte schiette e hanno una bella energia. Io preferisco che siano così”. Diverso, invece, vivere in Francia. “Parigi è anche una città stressante, non mi piace molto. Se ci vai per una settimana, sarà il viaggio più bello della tua vita. Poi però diventa stancante”.