Il leader degli Imagine Dragons, Dan Reynolds, ha annunciato un periodo di pausa per dedicarsi alla famiglia: ecco le sue dichiarazioni.

Breve pausa per Dan Reynolds e gli Imagine Dragons. Il leader della band di Thunder ha annunciato un piccolo stop per dedicarsi alle altre cose importanti della vita: la famiglia e gli amici.

Per rendere nota la sua decisione ai fan l’artista ha utilizzato un’intervista alla CNN, spiegando tutti i motivi di questa scelta che, evidentemente, non sarà però definitiva.

Imagine Dragons: Dan Reynolds annuncia una pausa

Dan, sposato con Aja Volkman e padre di tre bambini, Gia, Coco e Valentine, ha annunciato un breve periodo di pausa per la sua band: “Stiamo cercando di prenderci un po’ di tempo per dedicarci alla famiglia e agli amici“.

D’altronde, sottolinea il cantante di Next to Me, per dieci anni consecutivi gli Imagine Dragons sono stati in giro, e ora hanno bisogno di riscoprire cosa significa essere papà, amici e figli.

“Non appena sentiremo l’esigenza, sono sicuro che torneremo in pista abbastanza presto“, ha però chiarito Reynolds, tranquillizzando tutti i fan della band.



Imagine Dragons

Imagine Dragons: la carriera

Negli ultimi tempi non si può certo dire che la band è stata con le mani in mano. Il loro ultimo album, Origins, risale al 2018, stesso anno di Evolve. Di recente Dan e compagni hanno tra l’altro suonato anche in Italia, nel giugno 2019, anticipando il concerto con un nuovo brano in collaborazione con la nostra Elisa, Birds.

D’altronde, la musica per il cantautore di Las Vegas è sempre stata al primo posto: “Scrivo musica da quando ho 13 anni. Ogni giorno mi svegliavo e mi dedicavo alla musica e così accade ancora“. Motivo in più per pensare che a breve lo rivedremo in pista insieme ai suoi compagni.