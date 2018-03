Dammi soldi o ti taglio la gola: segregata dal figlio per 8 anni

(FOTOGRAMMA)

Arrestato un giovane sanremese di 21 anni con l’accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per otto anni. “Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello”, diceva il ragazzo alla donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Imperia .

Una situazione fatta di emarginazione, umiliazioni, violenze verbali e fisiche, iniziate quando il ragazzo aveva solo 13 anni e che si perpetravano dinanzi agli occhi attoniti e passivi del padre e della sorella di quest’ultimo.

Le forze dell’ordine avevano più volte interpellato la coppia, che però aveva sempre negato qualsiasi maltrattamento, escludendo il figlio da ogni responsabilità. Un dramma familiare arrivato al capolinea grazie all’intervento dei poliziotti del commissariato di Sanremo, che ha arrestato il giovane per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione.