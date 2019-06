“Dammi la chiave, dammi la chiave”, ripeteva Rocco Morabito, il boss della ‘ndrangheta evaso dal carcere in Uruguay. La chiave per uscire. Ma Elida Ituarte, una pensionata uruguayana che da tre anni vive sola in calle San José, nel centro di Montevideo, in un appartamento al quinto piano di un edificio del centro della capitale contiguo alla torre di controllo del Carcere Centrale, voleva capire. “Io volevo solo sapere come avevano fatto ad entrare e perché si trovavano lì”, nel corridoio di casa sua, alle 23.30 di domenica notte. Tre sconosciuti, vestiti di azzurro dalla testa ai piedi, jeans, felpa e berretto di lana, dentro casa sua, sorpresi dalla donna che – da poco a letto – si era alzata dopo aver visto una luce accendersi nella sala da pranzo e li aveva incrociati nel corridoio.

