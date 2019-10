Damiano dei Maneskin ha registrato una serie di stories nelle quali ha raccontato di essere stato preso in giro da due poliziotti a Roma. Gli agenti guardandolo avrebbero detto ‘ma come ca**o è vestito questo?!‘. Il cantante si è giustamente sfogato sui social.

“Ero a Piazza di Spagna, con una camicia leggermente crop top e due poliziotti si sono guardati e hanno detto ‘Guarda come c**** è vestito questo!’ – spiega Damiano – al che io mi sono girato e li ho guardati male e i due si sono permessi pure di alzare la voce. Cammino, vado un po’ più avanti e lo stesso commento l’ha fatto una ragazza inglese, quindi questa mentalità è radicata in tutto il mondo. Volevo solo condividere la mia immensa tristezza, la mia immensa delusione. Spero che le mogli di questi poliziotti o i loro figli siano nostri fan, spero che mi vedano perché voglio che si sappia che più noi (parlo a nome dei miei compagni) riceveremo questi commenti più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effemminati per come intendete voi. Volevo solo consigliarvi di aprire la mente e fare entrare un po’ d’aria e così togliete un po’ di schifo. Mi sembrava necessario fare queste storie.”

Non fatico a credere a quello che ha detto Damiano, ma non sono d’accordo che certe cose capitino in tutto il mondo. Ci sono paesi e città dove è davvero raro essere derisi per il proprio abbigliamento. Purtroppo in Italia abbiamo ancora da lavorare molto prima che un uomo possa mettersi un crop top senza sentirsi prendere per il cu** (anche da Carabinieri e Polizia a quanto pare).

PS: i ragazzi con il crop top stanno da dio!



Ho visto anche io il discorso di Damiano nelle instagram stories e mi viene da dire una cosa: Più persone come lui in questo mondo e meno come i poliziotti, grazie — Good vibes “https://www.bitchyf.it/” 🏳️‍🌈 (@_demishair) October 3, 2019

Damiano, puoi metterti un crop top , un body di pizzo o semplicemente un sacco di iuta, per noi sarai sempre il frontman e cantante più pazzesco che ci potessimo sognare! 🔝#maneskin — sårett4 (@sarett4) October 3, 2019

non ne ho parlato abbastanza ma vorrei concentrarmi un po’ anche su Damiano con il crop top trasparente perché wow — clara 🌹 (@ravenclairee) July 21, 2019

Fonte: spicy robadadonne