“Questo focolaio non ci voleva, ma siamo intervenuti tempestivamente per contenerlo, la struttura è posta in isolamento e tutti i nostri sforzi sono adesso ricondotti alla tutela di pazienti e operatori. Poi faremo tutte le verifiche al completamento dell’indagine epidemiologica”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo i 28 nuovi casi di oggi nella regione, di cui 24 riferibili al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma. “Questo focolaio non ci voleva e tutti i nostri sforzi sono adesso ricondotti alla tutela di pazienti e operatori. Non bisogna abbassare la guardia lo dico da giorni, va mantenuta alta l’attenzione”, puntualizza D’Amato.

Fonte