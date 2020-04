Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia – che li ha visti nascere, lasciarsi e tornare insieme – ha così commentato via Instagram:

“Se sono felice per Damante e la De Lellis? La verità? Lo dico? Quando Giulia mi ha detto ‘Ti devo dire una cosa’, le ho detto ‘Ti blocco’ in maniera simpatica, perché ci sta… perché le voglio molto bene e voglio molto bene anche ad Andrea. Sono due persone che indipendentemente dal loro rapporto io ho sempre sentito. Sono molto felice per loro. Ho sempre avuto la mia idea rispetto a questa cosa… mi sono solamente raccomandata con tutti e due di non farsi più del male, solo questo.

Loro possono lasciarsi e rimettersi insieme altre quattro miliardi di volte, noi saremo sempre lì pronti ad ascoltarli e volergli bene. Vorrei che tutto quello che è successo servisse a tutti e due per non farsi più del male perché non se lo meritano”.