L’eterna bellezza di ‘Generale’ di De Gregori: tutte le versioni di un grande classico della musica italiana.

Ha fatto scalpore e ottenuto grandi consensi la proposta ieri sera durante X Factor 12 di una versione rap di Generale, brano immortale scritto, composto e prodotto da Francesco De Gregori. Una canzone così intensa e ammaliante da essere stata ripresentata nel corso degli anni in numerose versioni sia dallo stesso cantautore romano che da molti altri importanti artisti della scena italiana.

Ripercorriamo insieme tutte le versioni di un grande classico della canzone cantautorale, destinato a rimanere per sempre nella memoria collettiva di intere generazioni.

‘Generale’ di De Gregori: tutte le versioni

Pubblicata per la prima volta nell’album De Gregori del 1978, Generale venne estratta come singolo nell’aprile dello stesso anno. Ballata pacifista il cui testo è ispirato al servizio militare prestato dal cantautore presso il Battaglione alpino ‘Tirano’ di Malles Venosta. Un’esperienza formativa ma molto sofferta per il giovane De Gregori, la cui nostalgia di casa e della vita quotidiana traspare in ogni singolo verso del testo.

Riascoltiamo insieme la versione originale del brano:

Il successo di Generale fu talmente importante da convincere De Gregori a inserirla in molti dischi dal vivo, tra cui In Tour del 2003 con Ron, Pino Daniele e Fiorella Mannoia.

Negli anni Duemila il cantautore romano ha quindi inciso nuovamente la canzone in studio in due versioni differenti: con Lucio Dalla nell’album Work in Progress del 2010 e nuovamente da solista in Vivavoce del 2014.

Ecco la versione di Generale contenuta in Vivavoce:

‘Generale’ – Vasco Rossi

Un’altra celebre versione del brano è quella presentata da Vasco Rossi nel 2002. Un omaggio del Blasco al cantautore romano dapprima inserito nella scaletta dei concerti e poi pubblicato nella raccolta Tracks del 2002.

Oltre l’arrangiamento, la versione di Vasco differisce dall’originale per la sostituzione dell’aggettivo ‘crucca’ riferito alla notte con il più generico ‘buia’. Il rocker di Zocca voleva infatti fare della sua Generale un inno pacifista senza alcun ancoraggio a uno specifico conflitto.

Nel video un live della versione di Vasco Rossi:

‘Generale’ – Fiorello

Due anni più tardi, nel 2004, fu Fiorello a pubblicare una versione di Generale all’interno dell’album A modo mio, raccolta di brani live registrati durante le puntate del programma televisivo Stasera pago io REVOLUTION.

Questa l’interpretazione del celebre showman siciliano:

‘Generale’ – Anastasio

Arriviamo infine alla versione presentata ieri sera da Anastasio a X Factor 12. Una Generale completamente stravolta dal giovane rapper napoletano, non tanto nell’arrangiamento quanto nel testo, allargato, trasformato, ricalibrato per poterlo rendere adatto a un cantato totalmente diverso rispetto a quello del cantautore romano.

Una proposta che però ha convinto Mara Maionchi, permettendo ad Anastasio di passare alla fase successiva del programma, gli Home Visit.