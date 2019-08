– Non è mai troppo tardi per mettersi in forma. Iniziare a fare attività fisica a 70-80 anni d’età può avere ancora grandi benefici per la salute, anche dopo una vita ‘passata sul divano’. Lo ha scoperto uno studio dell’Università di Birmingham pubblicato sulla rivista Frontiers in Physiology.

I ricercatori hanno confrontato lo sviluppo muscolare di due gruppi di anziani: uno composto da 7 uomini tra i 70 e gli 80 anni d’età sportivi da tutta la vita e che hanno continuato a competere ai massimi livelli nel loro sport; l’altro formato da uomini della stessa età che non hanno mai praticato sport. A ciascun partecipante è stato somministrato un tracciante isotopico e ogni soggetto è stato invitato a fare dell’esercizio fisico, che prevede l’allenamento con i pesi su un’apposita macchina. I ricercatori hanno prelevato campioni muscolari 48 ore prima e subito dopo l’esercizio e li hanno esaminati per cercare segni di come i muscoli stavano rispondendo all’esercizio. Il tracciante isotopico ha mostrato come si stavano sviluppando le proteine all’interno del muscolo.

I ricercatori si aspettavano che gli anziani allenati avessero una maggiore capacità di sviluppo muscolare grazie ai livelli di fitness maggiori accumulati nel corso degli anni. In realtà, i risultati dello studio hanno mostrato che entrambi i gruppi avevano la stessa capacità di sviluppo muscolare in risposta all’esercizio fisico. “Il nostro studio dimostra chiaramente che non importa se non sei stato uno sportivo per tutta la vita, puoi comunque trarre beneficio dall’esercizio fisico ogni volta che inizi”, dice Leigh Breen. “Ovviamente un impegno a lungo termine nell’esercizio è l’approccio migliore per la salute in generale, ma anche iniziare più avanti nella vita aiuta a ritardare la fragilità legata all’età e la debolezza muscolare”, aggiunge.