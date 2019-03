Dopo alcune radio, che hanno deciso di non trasmettere più le sue canzoni, a mettere al bando Michael Jackson sono anche i Simpson. I produttori della serie tv animata hanno deciso di cancellare dalla programmazione e dai cataloghi l’episodio ‘Stark Raving Dad’ in cui il Re del Pop collaborava al doppiaggio. Il primo giornale a segnalare la notizia è stato il Wall Street Journal. La decisione è stata presa dopo l’uscita del documentario ‘Leaving Neverland’, in cui l’artista viene accusato di pedofilia. “Ci sembrava l’unica decisione possibile”, ha detto il produttore esecutivo James L. Brooks

