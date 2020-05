Calcio intubato. Fra un po’ scopriremo che sarà più facile riprendere a giocare su Marte, se Marte dovesse mai proporsi con i suoi stadi Covid-free (ma ne saremmo poi tanto sicuri?). Fa quasi tenerezza, se non ci fosse da piangere, vedere come i massimi dirigenti del pallone europeo, ognuno a scrutare l’orizzonte degli eventi dalla propria postazione, Italia, Germania, Francia o Spagna che sia, ancora incastrati nel loro sistema sportivo ospedalizzato e senza prospettive certe, stiano cercando di immaginare (non praticare) ogni soluzione possibile, pur di ricominciare a fare qualcosa. Che poi sarebbe l’unica maniera di sentirsi ancora utili e quindi parte vitale di un meccanismo più grande di loro (ma in questo momento meno vitale di loro che si agitano scomposti). Però essendo il meccanismo, appunto, più grande di loro, con annessa emergenza, stentano a mettere sul tavolo opzioni praticabili, che abbiano un crisma di fattibilità in tempi ragionevolmente brevi. Che peraltro non sono a disposizione. E così i capi del pallone diventano caratteriali, nel senso della commedia dell’arte: capitani di ventura, alter ego semiseri alla Capitan Fracassa, fra stoccate, bastonate, spacconate, mulini a vento e invaghimenti un giorno sì e l’altro pure.

Armati alla fine della sola, fioca speranza, ascoltano chiunque. Ma poi se lo dimenticano. Improvvisano scenari con carta e penna. Ma poi si perdono l’agenda. La fame d’aria e di calcio vero, la nostaglia del fischietto e persino dei cartellini rossi è tale che una delle strategie più in voga pare sia diventata quella di individuare in un non meglio precisato altrove, Marte incluso, la “location” ideale per girare il nuovo film, prima che le piattaforme digitali s’impossessino dell’argomento trasformando tutto in un gioco virtuale, niente sudore, niente sangue, niente lacrime e soprattutto niente movimento o avversari in carne e ossa (e mascherina). Insomma se prima sembrava piuttosto chiaro che tutte le strade portavano al calcio, ancor più evidente è oggi il percorso opposto: il calcio sta andando in cerca di tutte le strade. Obbiettivo: sopravvivenza generale e immediato ritorno alle condizioni precedenti la pandemia. Cosa che forse non è nemmeno auspicabile. In Italia s’era parlato (stabilite voi quanto a vanvera…) di un ristretto numero di stadi e di campi neutri del centro-sud per celebrare i turni mancanti della serie A: stadi intesi come campi d’erba, perché nessuno ha più messo in discussione le porte chiuse.

Ma anche così saremmo alla fantascienza. Nessuno potrebbe infatti, una volta riammesso lo spostamento da una regione all’altra, impedire l’assembramento anche involontario o per teletrasporto di tifosi fuori dagli stadi. Con mostruose ricadue sulla sicurezza e sulle forze dell’ordine delle città prescelte (che passerebbero magari tutto il tempo a maledire il giorno in cui dissero di sì). Vale la pena, se poi un playoff, più o meno ristretto, altererebbe comunque gli equilibri di un torneo non concluso e concepito, storicamente, per chiudersi in modo tradizionale? Voci parlavano anche di Roma come sede unica. Stesso problema: con 8 hotel blindati intorno all’Olimpico? E dove si allenerebbero? Nelle spa degli alberghi? A Villa Glori? Negli impianti dell’atletica? A Trigoria, Formello, Borghesiana, Acquacetosa? Blindare pure quelli? Sarebbe un po’ come anticipare, in piccolo, ciò che probabilmente accadrà in Qatar per i Mondiali del 2022, con 32 squadre e tifosi al seguito (quanti poi…) che si distribuiranno in una superficie di appena 70 chilometri quadrati. Livello di assurdità: alto.

In Spagna un manipolo di temerari aveva ipotizzato di emigrare a Tenerife, Santa Cruz, Las Palmas. Ma non era stata la Liga a chiedere la disponibilità della Canarie. Bensì il contrario: “Tanto al massimo ci ringraziano e ci dicono di no”. Erano state le Canarie, spacciandosi per situazione logistica ideale, fuori dal continente, a offrirsi. Senza però tenere conto che di veri e propri stadi laggiù ne vantano pochissimi. Un conto è il campo di uno stadio (anche vuoto), altro sono i campi semi-regolamentari sparsi per il territorio. E poi alla Liga non piaceva affatto l’idea di vincolarsi ad un solo luogo. A domanda, alcuni giocatori del Barcellona si sono letteralmente messi a ridere, Messi compreso. Era la loro risposta. Ammesso che riparta, la Liga non finirà nell’Oceano Atlantico.

Caso Premier: l’emergenza virus si sta trasformando in un’ansia collettiva. La ripresa sembra avere più vincoli di un lancio nello spazio e non sembra meno realistica di un’apparizione di “Nessie”, il mostro di Loch Ness. Gordon Taylor, l’amministratore delegato dell’Associazione dei calciatori professionisti inglesi, ha detto che ci sono varie opzioni da prendere in considerazione: compresa quella di prenderle tutte in considerazione. Ossia: stadi neutrali come in Italia, cinque sostituzioni per evitare sovraccarichi ai singoli calciatori, partite da disputare obbligatoriamente a distanza molto ravvicinata e, ultima notizia, riduzione del tempo di gioco (sempre in ottica prevenzione infortuni). Ossia una sorta di Nba, senza la cultura dello stress agonistico dell’Nba (benché sotto Natale la Premier giochi anche due partite in 48 ore almeno una volta o due). Manca all’appello solo qualche modifica al regolamento per velocizzare le partite, tipo “a tre corner rigore”, come al campetto sotto casa negli anni Sessanta, e poi siamo al completo. C’è di più: anche in Inghilterra ha attecchito una sorta di visione mistica dell’esodo: in Australia. Ma anche qui, non si tratta di una richiesta, quanto di un’offerta.

Come le Canarie, è stata l’Australia a dare la propria disponibilità per chiudere la stagione calcistica inglese. Pensate: quanto ci vorrebbe, in termini di soldi e tempo, per organizzare le trasferte, nel vero senso della parola, oceaniche? Allora: non sarebbe meglio accettare il fatto, triste quanto vi pare, che le condizioni di sicurezza non ci saranno ancora per un po’? E mollare la presa sull’osso spolpato per iniziare a pensare, magari da subito, alla prossima stagione? Non si finirà la Champions. Pazienza. Buco nei bilanci? Crisi del sistema? E chi non si ritroverà a pagare qualcosa di tasca propria per via della pandemia? Pagare gli stipendi ai calciatori per i mesi non lavorati? Forse sarebbe giusto. Forse no. Magari potrebbe essere l’occasione ideale per rimodulare i contratti, rifondarne la logica. Forse i nuovi accordi fra calciatori e club dovranno includere nuove e sinora inedite eccezioni, in caso per esempio di sospensioni forzate delle prestazioni professionali a causa di una forza maggiore: pandemia, fallimento delle aziende produttrici di palloni, sciopero ad oltranza di pali, traverse e bandierine dei calci d’angolo, cecità temporanea della classe arbitrale (ma non succedeva anche prima?), parusia, incontri ravvicinati del quarto tipo, glaciazione, rivolta delle moviole stanche di andare piano che provoca una velocizzazione parossistica delle immagini che finiscono al Var, vanificandolo. E si potrebbe anche stabilire un tot di guadagno per i calciatori nei soli mesi, diciamo così, di allenamento in lockdown.

La vera ossessione di molti resta comunque l’incompiutezza, concetto poco moderno che spaventa da morire. Fa pensare a Schubert, non a Klopp. Ebbene sì, forse non sapremo mai se avrebbero vinto la Juve e il Barcellona, questo campionato, se il Liverpool non sarebbe scoppiato (non vince il titolo da 30 anni!) e se finalmente Guardiola avrebbe raggiunto un’altra finale di Champions dopo le due col Barcellona. Ok, non lo sapremo. Tiremm’innanz. Di questo presente strizzato che il calcio vuole imporsi, e imporci, forse la cosa più importante è il futuro.