POCO meno di un euro in più a confezione per i farmaci da banco, tra cui ansiolitici e antidolorifici ma anche compresse di vitamina C. Lo hanno deciso le aziende farmaceutiche per 770 medicinali, tra generici e di marca. I rincari saranno completamente in vigore entro febbraio.

Con un decreto legge del 2005 è stato stabilito che ogni due anni, il gennaio di ogni anno dispari, le aziende farmaceutiche possono aumentare il prezzo dei farmaci con obbligo di ricetta non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Federfarma ricorda che invece “il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di ricetta è deciso da ciascuna farmacia ed esercizio commerciale abilitato alla vendita dei prodotti”.

Sono circa 3.740 i farmaci di fascia C, ovvero soggetti a prescrizione medica e ma non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, e il loro prezzo può subire, da parte delle aziende farmaceutiche, una revisione ogni due anni. E’ quanto prevede il decreto legge 87/2005. Ma quanto andremo a pagare di più? In media poco meno di un euro a confezione. E’ quanto si desume dai valori delle tabelle diffuse da Federfarma per comunicare alle farmacie associate i nuovi prezzi, analizzati da Pharmacy Scanner, settimanale online dedicato ai farmacisti. “Tra generici e prodotti branded – spiega il direttore responsabile della testata Pharmacy Scanner, Alessandro Santoro – sono 770 i farmaci interessati quest’anno dagli aumenti, che portano il prezzo medio a confezione (sui prodotti interessati dagli incrementi) da 15,58 a 16,47 euro. Ne consegue una differenza di 0,89 euro, che equivale a un aumento medio del 5,7% sui prezzi di due anni fa”.

Nella nota che accompagna le tabelle, Federfarma ha invitato le farmacie associate a verificare “le modifiche di prezzo già pervenute e quelle che perverranno entro la fine del mese corrente, anche per ridefinire le proprie politiche di vendita tenuto conto della possibilità di praticare sconti sul prezzo al pubblico di tali farmaci”.

