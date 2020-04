Un nuovo scossone smuove il mondo del calcio. In tutta Europa, a partire dalla Germania, i broadcaster titolari dei diritti televisivi chiedono ai club di rivedere gli importi da pagare per la trasmissione delle partite. Anche se i campionati dovessero ricominciare.

Il caso tedesco

A fare da pilota è la Bundesliga, dove si ragiona su un’idea: le tv sono pronte a saldare per intero ai club la quota ancora da pagare dei diritti per la stagione in corso, nonostante alla riapertura il calendario sarà compresso, ma chiedono in cambio uno sconto per i diritti dell’anno prossimo. Una soluzione che garantirebbe liquidità immediata per i club (una dozzina di società fra Bundesliga 1 e 2 sono a rischio fallimento a causa dello stop per l’emergenza coronavirus) e un risparmio futuro per gli operatori televisivi.

La proposta italiana

Lo stesso tipo di accordo è stato anticipato come ipotesi dai broadcaster ai club anche in Italia, dove la speranza è di riprendere gli allenamenti il 4 maggio e il campionato a fine mese. I club della Lega di Serie A si incontreranno martedì per discutere l’idea (ancora non formalizzata da Sky e Dazn in una proposta vera e propria): quest’anno le tv sono pronte a pagare tutto, ovviamente solo in caso di ripresa delle partite, ma per la prossima stagione chiedono uno sconto che potrebbe essere del 10/15 percento.

I partiti in Lega di Serie A

Alcuni club sono per la linea dura: pagateci tutto, sono pronti a dire alle tv, visto che se il campionato ripartirà avrete avuto quello che avete comprato. Altre società – in pratica tutte quelle con squadre dalla posizione 10 in giù della classifica – sono invece pronte a cavalcar la questione come scusa per sostenere che a conti fatti sarebbe meglio fermarsi e non riprendere a giocare. Una posizione che sembrava essere stata accantonata, ma che prende ora nuovo vigore: giocare sarebbe infatti meno vantaggioso di quanto previsto, viste le possibili ricadute sui diritti tv della prossima stagione. Non giocare, per contro, consentirebbe di risparmiare sugli ingaggi dei giocatori.







Fonte