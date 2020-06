“Avevo visto foto atroci del Festival di Yulin, la sagra della carne di cane. Ho anche chiesto di evitare di metterle, mi sentivo male, non ho dormito la notte. I cinesi avevano promesso che non lo avrebbero più fatto”. Rita Dalla Chiesa torna in un’intervista a ‘Libero’ sulla polemica di qualche giorno fa dopo il suo tweet contro i cinesi che mangiano la carne di cane (“E’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?”, aveva scritto la conduttrice, per poi correggere il tiro: “Oggi al bar un cameriere cinese ha dato da bere al mio cagnolino che aveva sete. Mi sono sentita male per quello che ho scritto l’altro giorno. Chiedo scusa. Avevo visto delle immagini terribili su Yulin, e sono andata via di testa. Il popolo cinese non è solo quello”).

