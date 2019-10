– Talento, passione, allenamento e costanza. Sono gli ingredienti per la costruzione di un campione. Il talento senza allenamento resta potenzialità. Ma nella corsa non bisogna avere fretta. Un bambino può essere predisposto alla corsa ma c’è un limite da non superare: quello dell’età. Nell’atletica iniziare troppo presto, diversamente da sport precoci come il nuoto, può rivelarsi controproducente sia fisicamente che psicologicamente. Ha fatto notizia la bambina di Borghetto Santo Spirito (Savona), Sara Meloni, che a sette anni ha corso i 5mila metri sotto i 20 minuti e i 10mila in poco meno di 45 minuti. Il padre-allenatore ha spiegato che “la corsa è il suo gioco preferito” sottolineando come Sara venga sottoposta a controlli medici periodici che “confermano che è sana”.

Prima di lei aveva fatto il giro del mondo il video di Rudolph Ingram, il bimbo prodigio di Tampa (Florida, Usa), che a 7 anni ha corso i 100 metri piani in 13”48 e che è già stato indicato come l’erede di Usain Bolt. E a quanto pare è un talento anche nel football, sport che pratica insieme all’atletica.

Guardando le immagini dei loro allenamenti e ascoltandoli parlare si ha l’impressione di avere di fronte non dei bambini che “giocano a correre” ma degli atleti maturi “in miniatura”. Il corpo, però, non è quello di un adulto: muscoli, ossa, tendini vengono “stressati”, invece dovrebbero essere lasciati in pace per svilupparsi in modo armonioso, evitando problemi ad articolazioni, schiena e tendini negli anni futuri. E un genitore, ancor prima di un allenatore, dovrebbe valutarlo. Non perdendo mai di vista che l’obiettivo, durante l’infanzia, è fare sport per divertirsi e non per diventare necessariamente dei campioni.



Proprio questo è tra i temi affrontati nel libro che sarà presentato venerdì 11 ottobre al Festival dello Sport di Trento, “All you need is sport – Agonismo sociale e felicità inclusiva” (pubblicato da Erickson, 260 pagine, 16 pagine), curato da Paolo Crepaz, medico, specialista in Medicina dello sport e Fisiatria, giornalista, docente in Pedagogia dello sport al master in Psicologia dello sport dello IUSVE, delegato provinciale per il Trentino della Federazione Medico Sportiva Italiana e vicepresidente del CONI Trentino.



È giusto che una bambina così piccola, sebbene talentuosa e predisposta all’atletica, venga sottoposta a quei carichi di lavoro?

“Una cosa è osservare un talento, altra cosa è coltivarlo: è complicato e difficile. Un proverbio africano dice che per crescere un bambino serve un intero villaggio. In chiave montessoriana è quel ‘ti aiuto’ volto a sviluppare ciò che il bambino ha dentro. Della storia di Sara Meloni mi ha colpito il fatto che i medici abbiano detto che è sana: non vuol dire che se è sana quel carico di lavoro sia adeguato psicologicamente e fisicamente alla sua età”.



Come vede la figura del genitore-allenatore?

“Nonostante la buona fede dei genitori, le sirene degli interessi economici e mediatici possono far perdere la testa. Sconsiglio un genitore di allenare il figlio perché è un rischio: si sovrappongono una molteplicità di interessi, difficili da gestire e tenere separati”.



Però ci sono stati dei casi di successo…

“Certo. Penso a Tania Cagnotto e Filippo Tortu per esempio. Per un genitore non è impossibile fare l’allenatore del figlio ma serve competenza. Per coltivare un talento occorrono 10mila ore di pratica intenzionale, cioè non la ripetizione del gesto ma una pratica in cui si ritarda l’automatizzazione del gesto, inserendo obiettivi sempre più sfidanti, con situazioni alternative di difficoltà. E questo richiede, appunto, competenza”.



Un agonismo ‘precoce’ può far male?

“L’attività sportiva può essere paragonata a una medicina: fa bene nella giusta posologia, non ha effetti collaterali ed è a costo zero o quasi. Se invece si sbaglia posologia può diventare dannosa e specialmente nell’età evolutiva il rischio è alto. Serve competenza, deve esserci l’intenzionalità educativa, l’obiettivo è lo sviluppo delle capacità del bambino e non vincere necessariamente i campionati italiani. Detto questo vorrei evidenziare come noi operatori spesso non abbiamo ancora ben chiare le potenzialità dell’attività sportiva giovanile. Ma sinceramente trovo questo aspetto e la ‘bellezza’ dell’attività ludico-motoria più appassionanti del campione che vince la medaglia”.



Esistono degli studi specifici sui benefici dell’attività ludico motoria nell’età evolutiva?

“Le neuroscienze hanno dimostrato che i bambini sotto i dieci anni che praticano attività ludico-motoria, rispetto ai bambini sedentari sviluppano una maggiore capacità di problem solving, di memorizzazione e stanno più attenti a scuola. Questo perché hanno sviluppato maggiormente l’ippocampo, ossia la parte del cervello deputata allo formazione della memoria, del senso dello spazio e dell’inibizione. Non solo, essendo l’area del cervello che per prima viene danneggiata dall’Alzheimer, l’attività fisica, unita a una sana alimentazione, ritarda la comparsa di questa malattia neurodegenerativa”.