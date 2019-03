La cantante britannica è una delle voci più amate degli anni Duemila. Ma che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi Adele, dopo la scelta del (si spera) temporaneo ritiro.

Che fine ha fatto Adele? La domanda è lecita e di tanto in tanto balza nella mente di chiunque abbia almeno una volta sentito vibrare nelle proprie orecchie la possente e delicata voce della più talentuosa soulwoman degli ultimi quindici anni.

Perché ormai ne è passato di tempo da quando l’artista ha deciso di ritirarsi a vita privata, stanca dei continui impegni dello show business. Che il momento del suo ritorno sulle scene possa non essere più così lontano?

Adele: il ritiro nel 2017

La cantante dei record aveva chiuso in bellezza il ciclo di vita del suo terzo e finora ultimo album, 25, pubblicato nel 2015, con la cerimonia di premiazione dei Grammy Award, in cui aveva conquistato 5 premi su 5 nomination (Canzone dell’anno, Registrazione dell’anno, Miglior interpretazione solista pop per Hello, Album dell’anno e Miglior album pop vocale per 25).

Subito dopo quel trionfo, l’artista aveva però scritto una lettera ai suoi fan per annunciare il ritiro dalle scene, spiegando che stare in tour non le faceva bene, e che gli applausi piuttosto che rafforzarla la rendevano vulnerabile.

“Ho voluto che il mio concerto finale fosse a Londra, perché non so se continuerò a far tour e ci tenevo che l’ultima volta fosse a casa. Grazie per essere venuti, per tutto il vostro amore e la vostra gentilezza. Vi ricorderò per il resto della mia vita“, aveva scritto Adele. Da allora, effettivamente, la sua voce è rimasta appannaggio di pochi eletti.

Adele

Cosa fa Adele oggi?

Dopo l’addio, Adele si è dedicata quasi esclusivamente a rivestire il ruolo di mamma per il figlio Angelo, nato il 19 ottobre 2012, e di moglie per il marito Simon Konecki. La sua vita privata è rimasta lontana dai riflettori, immersa in una privacy quasi totale, non fosse per le sue apparizioni di tanto in tanto sui suoi account social.

Ed è proprio tramite social che è tornata a far sentire la sua voce, sul finire del 2018, postando su Instagram una sua foto da bambina con i poster delle Spice Girls alle spalle per esultare alla notizia della reunion della women band più famosa di sempre.

La nostra speranza è che la stessa gioia da lei vissuta per il ritorno delle ormai quattro Spice possa essere regalata ai suoi fan il primo possibile, attraverso la decisione di rimettersi in gioco con un nuovo album. Perché in quattro anni il music business è cambiato e di una voce e un talento come il suo, oggi, se ne sente davvero il bisogno.

In attesa di poter avere nuove notizie su di lei, ci godiamo uno dei suoi più grandi successi, il capolavoro Someone Like You: