Le canzoni d’amore più belle: dai brani d’amore rap a quelli rock, senza dimenticare le immortali canzoni italiane.

Quali sono le canzoni d’amore più belle di tutti i tempi? Difficile stabilirlo. Ogni genere, ogni epoca, ogni artista ha nel suo repertorio almeno una canzone d’amore da brividi. Perché se c’è un sentimento che ispira maggiormente le creazioni umane, questo è l’amore, che sia per un uomo, una donna, un figlio, un genitore, un amico o qualunque altro essere umano e non.

In questo articolo abbiamo provato a inserire alcune delle canzoni d’amore più belle, amate e cantate di tutti i tempi, non tralasciando nessun genere tra quelli più in voga negli ultimi anni. Brani intensi e romantici, perfetti per la tua playlist del cuore.

Le canzoni d’amore più belle

Nello scegliere le canzoni d’amore migliori, abbiamo cercato di venire incontro ai gusti di tutti. Perché d’amore si può parlare con qualunque linguaggio, in qualunque modo, senza scadere per forza nel retorico o nel banale. Andiamo a scoprire insieme le canzoni d’amore più belle divise per categoria.



Le migliori canzoni d’amore rap

Chi dice che il rap non può parlare d’amore? In passato qualche esponente illustre del genere, come Bassi Maestro, lo ha effettivamente dichiarato. In realtà la scena hip hop italiana è colma di brani d’amore, alcuni anche di indubbia qualità.

Si parte da classici come Solo per te degli Articolo 31, Solo lei ha quel che voglio dei Sottotono o Cose preziose di Kaos, ma anche in anni più recenti ci sono state ottime produzioni d’amore rap in Italia, come 12 ti amo di Gemitaiz o Il cielo guarda te di Fred De Palma.

Ma nel mare magnum del rap italiano la nostra scelta ricade su un duro come Fabri Fibra, che nel 2002 cantava Come te, inserita nell’album Turbe giovanili, che rimane una delle più interessanti canzoni rap d’amore da riscoprire:

Le migliori canzoni d’amore inglesi

Se è la lingua, più che il genere, a fare la differenza, allora la scelta si amplia a dismisura. Le canzoni d’amore inglesi più belle di tutti i tempi sono davvero tante. Ricordiamo qualcuna delle più famose? Stand by Me di Ben E. King, Unchained Melody dei Righteous Brothers, With or Without You degli U2, More than Words degli Extreme, I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith.

La nostra scelta in questa categoria ricade però su una canzone d’amore dei Queen, Love of My Life:

Le migliori canzoni d’amore rock

Di brani rock già ne abbiamo citati alcuni nella categoria precedente. D’altronde, il genere più amato di tutti i tempi è stato anche quello che ha prodotto il maggior numero di canzoni d’amore di qualità, quasi mai banali.

Basti pensare alla splendida Always dei Bon Jovi, alla grintosa Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses, alla raffinata Romeo and Juliet dei Dire Straits, alla malinconica Angie dei Rolling Stones o all’intensa Is This Love dei Whitesnake.

Su tutte c’è però un brano che spicca, anche perché prodotto da una band che ha fatto la storia del metal non certo parlando d’amore: Nothing Else Matters dei Metallica.

Le migliori canzoni d’amore italiane

Inutile negarlo: la canzone d’amore italiana ha una lunghissima tradizione, che affonda le radici a prima dell’arrivo della musica pop. Non per niente si usa il modo di dire fare la rima amore-cuore per indicare una canzonetta con un testo scontato.

Abbiamo aperto questo articolo con una categoria molto specifica, il rap italiano. Ma di brani italiani d’amore ce n’è una marea, e anche di alta qualità. Per i nostri autori, infatti, l’amore è stato sempre uno dei temi più dibattuti, analizzato in tutte le proprie sfaccettature, spesso con grande enfasi poetica.

Vogliamo fare qualche titolo? Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Ancora di Eduardo De Crescenzo, Il cielo in una stanza di Gino Paoli, La donna cannone di Francesco De Gregori, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni e tante tante altre ancora.

Se c’è però un brano universalmente riconosciuto come un capolavoro, e che non può non emozionare già al primo ascolto, è questo: La cura di Franco Battiato.

Le migliori canzoni d’amore del 2020

Fin qui abbiamo proposto solo brani tutto sommato d’annata. Possibile che non si canti più d’amore, o non lo si faccia con la qualità d’un tempo? In realtà, di canzoni d’amore belle ce ne sono tantissime anche oggi.

In questo inizio di 2020 è Sanremo, come ogni anno, ad aver dato gli spunti migliori, almeno in Italia. La canzone d’amore per antonomasia del Festival è stata Fai rumore di Diodato, che ha sbaragliato la concorrenza. Ma anche Viceversa di Francesco Gabbani è una canzone d’amore originale e intelligente.

Questo il video di Fai rumore, il brano che ha vinto la kermesse nel 2020:

Le migliori playlist d’amore su Spotify

Se le canzoni fin qui ascoltate o citate non ti bastano, non preoccuparti. In tuo soccorso ci sono le innumerevoli playlist di Spotify dedicate all’amore. Prova ad ascoltare, ad esempio queste: Amore davvero, Timeless Love Songs, Acoustic Love, Ti amo, Valentine’s Day Love o Alternative Love Songs. Troverai di certo i brani che più fanno al caso tuo!

