La discografia dei Queen: dal primo eponimo album a Made in Heaven, tutti i dischi dell’immensa carriera della band di Freddie Mercury.

La discografia dei Queen torna in edicola. Continuano a essere sulla cresta dell’onda, dopo quasi 50 anni di onorata carriera, i membri del leggendario complesso inglese. Dall’uscita del film Bohemian Rhapsody sul finire del 2018, la band guidata un tempo da Freddie Mercury, oggi dal chitarrista Brian May, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza.

A dimostrarlo, anche una nuova iniziativa editoriale firmata TV Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna, che dal 3 settembre proporranno tutti gli album del gruppo inglese in un cofanetto da collezione imperdibile.

Tutti gli album dei Queen in edicola

A partire dal 3 settembre sarà possibile trovare nelle nostre edicole The Queen Story, la collezione completa di tutti gli album originali della band, compresi gli imperdibili live. La prima uscita è dedicata al disco simbolo dei Queen, A Night at the Opera, in cui troviamo il capolavoro Bohemian Rhapsody.

Il tutto corredato da un escusivo cofanetto dedicato ai veri appassionati. L’intera collezione sarà formata da 24 pezzi, tutti allegati ai magazine del Gruppo Mondadori, in particolare a TV Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna.

Un modo straordinario per poter riviviere la cavalcata verso il successo di una delle band più iconiche della storia del pop e del rock, partita dall’album Queen del 1973 e conclusa nel 1995 con l’album Made in Heaven, pubblicato a quattro anni dalla scomparsa di Freddie Mercury.

Freddie Mercury

La discografia dei Queen

I Queen hanno pubblicato, nella loro formazione canonica (quindi esclusa la parentesi anni Duemila con Paul Rodgers alla voce), 14 album in studio, dal 1973 al 1995.

Album originali, ricchi di particolari, molto diversi tra loro. Se agli inizi di carriera la band era infatti immersa nel glam rock anni Settanta, con sfumature prog e tendenze hard particolarmente evidenti in canzoni come Stone Cold Crazy (pioniera per molti dello speed metal), a partire dal 1980 ha abbracciato l’elettronica, cambiando look, sound e stile e restituendo grande dignità al pop rock.

Di seguito l’elenco di tutti gli album:

Queen – 1973

Queen II – 1974

Sheer Heart Attack – 1974

A Night at the Opera – 1975

A Day at the Races – 1976

News of the World – 1977

Jazz – 1978

The Game – 1980

Hot Space – 1982

The Works – 1984

A Kind of Magic – 1986

The Miracle – 1989

Innuendo – 1991

Made in Heaven – 1995

Di seguito il video di uno dei capolavori dei Queen, Innuendo: