Nelle Piccole Antille Jack Sparrow o al largo della costa del Brasile con il capitano Aubrey alias Russell Crowe? Ma c’è anche la Sardegna di ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’. Il mare è da sempre una fonte di ispirazione per il mondo dell’arte, e la settima, il cinema, non fa eccezione. Allora perché non rivivere l’atmosfera dei set di 4 famosi film che hanno come protagonista il mondo della navigazione? Non solo, potrebbero essere lo spunto per un viaggio meraviglioso, ma anche per avvicinarsi al mondo della barca in modo inaspettatamente semplice. Ecco la proposta di Sailogy, piattaforma online di noleggio barche, nei giorni del Festival di Cannes.

Fonte