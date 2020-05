Uomini e Donne è tornato (più o meno con tutte le precauzioni del caso) come ai vecchi tempi e fra la schiera dei nuovi protagonisti del Trono Over spicca Alessandro Niceforo, un DILF vero e proprio.

Alessandro è di Roma, ha 39 anni, lavora come tassista e nel recente passato (più precisamente nel 2018) ha posato per un calendario di HellBoys.

Intervistato dal portale BollicineVip in merito proprio a questo calendario, Alessandro Niceforo ha confessato:

“Sì sarei ipocrita se dicessi che non c’è ambizione. La popolarità del calendario è un bel trampolino di lancio. Ho ambizione in questo perché credo in me, nel mio corpo e perché voglio ottenere sempre il massimo in tutto quello che faccio… o meglio dire: ho sempre un obiettivo! Se mi proponessero un reality show, o se potessi anche lavorare un commentatore od opinionista sportivo, accetterei al volo. Perché mi piace l’ambiente, mi ci trovo benissimo e diventare uomo spettacolo mi affascina moltissimo. Sono passionale, dolce, sono un trascinatore, amo divertirmi con la mia compagna, mi do tantissimo e sono che crede nel rapporto. Adoro condividere tutto. Vorrei innamorarmi. Per esempio, anche se è un sogno, sono ‘innamorato’ dell’attrice Anna Safroncik. Mi piacerebbe conoscerla e poi chissà… sono pur sempre un gran seduttore”.