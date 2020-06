C’è chi farebbe di tutto per partecipare ad un reality show dell’ammiraglia Mediaset e chi, invece, esclude a priori ogni suo ipotetico coinvolgimento con naufragi e gieffe vari ed eventuali. Fra queste ultime Anna Falchi e Barbara Bouchet.

Due “vippone” che farebbero molto discutere ma che preferiscono al momento fare altro. Anna Falchi, intervistata da SuperGuidaTv, ha confessato:

“Non considero i reality uno strumento di crescita. Tutto quello che faccio mi deve servire per accrescere le mie conoscenze e la mia professionalità. I reality non danno modo di fare questo ma mettono a nudo il tuo essere e a me questo non interessa. Nonostante si sappia tutto di me sono molto pudica nel mio vero privato. Non riuscirei mai a mettermi a nudo in quel senso. Finora mi ci sono messa nel senso vero e proprio della parola solo sui calendari”.