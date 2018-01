Lasciare gli affetti, perdere gli amici in mare, ricostruire una vita dopo aver visto svanire tutto lungo un viaggio dal Gambia alla Sicilia. A soli 16 anni Abubacarr Konta ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza lacerante dell’immigrazione clandestina, ma è riuscito a mettersi alle spalle il dolore grazie al pallone. Il giovane africano, infatti, è uno dei 500 minori aiutato dal progetto ‘Rete!’ della Figc, un programma che prevede il reinserimento dei ragazzi dei centri d’accoglienza grazie allo sport: “Ho lasciato il

L’ATTRAVERSAMENTO DEL MEDITERRANEO – Il peggio, però, doveva ancora venire. Abu e alcuni amici dovevano compiere l’ultimo atto prima di arrivare in Europa, l’attraversata del Mediterraneo, che nel solo 2017 ha mietuto più di 3000 vittime: “Io e i miei amici eravamo sulla stessa barca – ricorda sul sito della Figc -, ma c’era una falla sulla barca. Non eravamo seduti tutti vicini. La barca ha iniziato a imbarcare acqua dove c’erano i miei amici. Uno di loro è caduto in acqua con altre persone. Ha gridato il mio nome ma io non ho potuto fare niente perche’ dovevo salvare me stesso. Sono annegati”.

IL CALCIO A MILAZZO – Dopodiché il nuovo inizio, in Sicilia, prima a Messina e poi al centro di accoglienza di Giammoro. E’ lì, sulle coste settentrionali della Sicilia, che Abu ha ripreso a vivere nella normalità. Il centro ospita ragazzi tra i 15 e i 18 anni a cui viene insegnato l’italiano, oltre che alcuni lavori manuali. Abu si dà da fare nell’orto e in cucina, ma è il calcio a regalargli la felicità. E’ su un campo vicino Milazzo dove Abu e i ragazzi di Giammoro sono tornati ad essere dei normali minorenni: “Amo il calcio. Lo sport ci ha uniti e ci ha trasformati in una famiglia . Siamo sempre pronti ad aiutarci l’uno con l’altro”.

L’IDOLO XABI ALONSO E TOTTI – Abu, che in Gambia era soprannominato Alonso per la sua somiglianza calcistica con Xabi, l’ex playmaker di Real Madrid e Bayern Monaco, ha le idee chiare nella vita: “Voglio lavorare duramente e occuparmi della mia famiglia”, in riferimento ai fratelli e alle sorelle rimasti in Gambia, con cui resta in contatto con telefonate giornaliere. “Sono giovane e posso fare ancora di più in futuro. Il calcio è la mia vita, unisce le persone, è ciò che più amo di questo sport”. Un’idea condivisa dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, uno dei promotori di #EqualGame, una struttura che prevede il coinvolgimento dei migranti nel calcio: “Questa storia – afferma Ceferin – spiega chiaramente come il calcio possa essere uno strumento importante per l’integrazione dei migranti in Europa. Sono felice che questo progetto in Sicilia, sostenuto dalla FIGC, stia aiutando tanti giovani migranti africani ad integrarsi alla cultura e alla società europea”, ha dichiarato. Una storia che ha colpito anche Francesco Totti, che sul suo profilo Twitter ha riportato le parole di Abu, il 16enne che ora si gode la sua felicità dopo aver rischiato la vita per provare a crearne una migliore.