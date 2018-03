Dal Duomo alle vie dello shopping, a Milano misure di sicurezza rafforzate per Pasqua e Pasquetta

“Una presenza incisiva ma discreta”: questi i termini con i quali il questore Marcello Cardona ha definito il rafforzamento delle misure di sicurezza a Milano in vista delle festività pasquali. Il piano previsto dalla Questura prevede “un’attività di vigilanza, prevenzione e controllo soprattutto nelle aree con obiettivi istituzionali e in quelle interessate da iniziative culturali o da funzioni religiose”.

Dunque maggiori controlli nelle piazze storiche, nelle chiese e nei luoghi di culto, ai monumenti e musei, oltre che nei centri commerciali e nei supermercati anche attraverso “minuziose verifiche sulle linee di trasporto urbano e intensificando i servizi antirapina e antiscippo”.

In particolare nella zona del Duomo, al fine di agevolare la partecipazione agli eventi liturgici, d’intesa con le autorità religiose, fino alle ore 20 di lunedì 2 aprile, è stato potenziato il dispositivo di vigilanza con militari dell’esercito, agenti di polizia e carabinieri.

Sicurezza

rafforzata anche nelle vie dello shopping in centro, dove tra Pasqua e Pasquetta è prevista la presenza di un elevato numero di persone. Monitorate Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi, Corso Como, piazza Gae Aulenti, Corso Vittorio Emanuele, le vie del Quadrilatero della moda, piazza San Babila, Corso Vercelli e la zona della Darsena.

Analoghi controlli sono in atto anche nella provincia, da Rho-Pero a Legnano, da Cinisello Balsamo a Sesto San Giovanni e Monza.