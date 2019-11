Foto di nudo integrale, spesso con volto e fattezze di vip e famosi, liberamente in circolo sul web. Ma niente è come sembra. Dopo l’allarme ‘deep fake‘ lanciato dall’esperimento di ‘Striscia la Notizia’ con il il falso Renzi, ecco arrivare quello sul ‘deep nude‘ ad opera delle Iene. Un problema, spiega Matteo Viviani in trasmissione, che potenzialmente potrebbe riguardare chiunque e che ha come testimonial suo malgrado Fabiana, vera e propria vittima dell’intelligenza artificiale applicata agli scatti. Ed è così che la ragazza, avvertita da uno sconosciuto, si è ritrovata a ‘posare’ – senza mai averlo fatto – in ben 36 fotografie di nudo.

Fonte