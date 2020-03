Un viaggio di 13.000 km dal Cile per vedere il Milan, ma la partita è stata rinviata. La storia di David Mora unisce i tifosi delle varie squadre. Il giovane ha postato una foto che lo ritrae davanti al Duomo: maglia rossonera e bandiera della regione di Magellano e dell’Antartide cilena. “Milan, ho fatto più di 13.000 km per vederti. Non potrò gioire tifando nel mitico stadio di San Siro, ma è una sensazione splendida, mi ha portato sin qui dal sud del mondo”, scrive il ragazzo. Nel caos calcistico per il coronarivus, la sfida Milan-Genoa è stata rinviata. La devozione di David, però, ha colpito molti tifosi -rossoneri e non- che invitano il Milan a ricompensare il supporter.

Fonte