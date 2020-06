Una ‘buona pratica’ di riconversione industriale, nel segno della sicurezza sanitaria e della tutela dei posti di lavoro. Nell’emergenza sanitaria ancora in corso e nella delicata fase di ripartenza, Tekna Chem, gruppo industriale leader nel settore della produzione di additivi di alta specializzazione per calcestruzzi, ha riconvertito parte della sua attività verso una nuova linea di prodotti igienizzanti, la Sanatek. Una scelta che ben si lega alla ‘filosofia’ aziendale che guida fin dall’inizio l’attività di Tekna Chem e del suo fondatore Silvio Cocco, numero uno dell’azienda e presidente della Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo.

Fonte