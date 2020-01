Dakar, terzo trionfo per Sainz. Tra le moto vince Brabec, primo americano a riuscirci

Carlos Sainz con la Mini del team X-Raid ha vinto la Dakar 2020. Per lo spagnolo, 57 anni, si tratta del terzo trionfo nella competizione dopo quelli nelle edizioni del 2010 e del 2018. Sainz ha vinto 4 tappe del super rally che quest’anno si è concluso per la prima volta in Arabia Saudita, e si è piazzato davanti al detentore del titolo 2019, il qatariota Nasser al-Attiyah (Toyota) ed al francese Stéphane Peterhansel (Mini), vincitore di 13 edizioni della corsa.

Al-Attiyah ha vinto la tappa finale che ha portato la carovana Haradh e Qiddiyah lungo 449 chilometri di prova, di cui 167 di speciale. Sainz, peraltro, aggiorna il record che già detenva di pilota più ‘vecchio’ a vincere la Dakar. Può dirsi soddisfatto della sua prima esperienza alla Dakar Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha portato a termine la sua partecipazione, chiudendo l’ultima tappa a 3’25” da Al-Attiyah.

Ricky Brabec

Moto, successo di Brabec

Tra le moto invece ha vinto il californiano Ricky Brabec che ha difeso il suo primato anche nella tappa conclusiva, la dodicesima, di 447 chilometri, fra Haradh e Qiddiyah vinta da un altro pilota della Monster Energy Honda, il cileno Jose Ignacio Cornejo. Brabec ha chiuso al secondo posto l’ultima prova in ritardo di 53 secondi ed diventato il primo americano nella storia ad aggiudicarsi il mitico rally.

Vincitore di due tappe e al comando della Dakar dalla terza, il 28enne californiano regala anche alla Honda il sesto successo di sempre, il primo fuori dall’Africa e dopo un’attesa lunga 31 anni: prima di Brabec, la casa giapponese era salita sul gradino più alto del podio in tre occasioni con Ciryl Neveu (1982, 1986, 1987) e poi con Edi Orioli (1988) e Gilles Lalay (1989). A completare il podio fra le moto il cileno Pablo Quintanilla, in sella alla Husqvarna, e l’australiano Toby Price con la Ktm, staccati rispettivamente di 16’26” e 24’06” dal vincitore.





