Tutti gli ospiti del concerto evento in memoria dell’ex leader dei Soundgarden, Chris Cornell.

Una parata di stelle per ricordare una delle voci più brillanti della musica americana. Questo è stato I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell, il concerto evento tenuto al Forum di Los Angeles il 16 gennaio 2019 in memoria del compianto leader di Soundgarden e Audioslave.

Un tributo emozionante che ha visto alternarsi sul palco vecchi amici, grandi stelle del rock americano ma anche celebrità che non ti aspetti, appartenenti al mondo del pop, come Miley Cyrus.

Tributo a Chris Cornell: gli ospiti

Tra i nomi più importanti che hanno contribuito a rendere magica la serata ci sono sicuramente i Metallica, i Foo Fighters ma anche Josh Homme, frontman dei Queens of the Stone Age.

Commovente l’esibizione di un mito del rock come Peter Frampton, che ha eseguito con Brandi Carlile e i rimanenti Soundgarden una splendida versione di Black Hole Sun.

Molto bella anche la performance di Stone Gossard dei Pearl Jam, che ha eseguito Seasons insieme al leader dei Maroon 5 Adam Levine.

Presenti ovviamente anche i vecchi compagni di Cornell negli Audioslave, che hanno suonato Cochise con Perry Farrell dei Jane’s Addiction, mentre Juliette Lewis ha cantato la hit Be Yourself.

Di seguito una registrazione amatoriale di Cochise:

Discretamente lungo ed emozionante anche l’omaggio dei Foo Fighters di Dave Grohl, che hanno eseguito per l’occasione anche uno dei loro grandi classici, Everlong.

Idem per i Metallica che, oltre a due cover dei Soundgarden, hanno proposto brani immortali come For Whom the Bell Tolls e Master of Puppets, incendiando il Forum.

E Miley Cyrus? L’ex stellina della Disney ha cantato con i Temple of the Dog, riunitisi per l’occasione, una toccante Say Hello 2 Heaven, mostrando una vena rock che è stata apprezzata dai fan presenti al concerto.