Iniziano i live di X Factor 12. Ecco tutti gli ospiti confermati: dai Maneskin ai Subsonica, passando per Sting.

Terminate le fasi preliminari (Auditions, Bootcamp e Home Coming), X Factor 12 entra nel vivo. Il 25 ottobre 2018 iniziano le puntate live del talent show più amato dagli italiani, alle quali parteciperanno numerosi ospiti d’onore della scena musicale italiana e internazionale. Le dirette saranno disponibili su Sky Uno, con repliche nel corso della settimana anche in chiaro. La finale dello show è prevista per il 13 dicembre 2018.

X Factor 12: gli ospiti confermati

In conferenza stampa è stata diramata la lista degli ospiti dei live fin qui confermati. Tutti nomi di altissimo livello in Italia o nel mondo. Ad aprire le danze saranno i Måneskin, la sorpresa dell’edizione 2017 di X Factor, che il 26 ottobre debutteranno con il primo album.

Seguiranno Rita Ora, cantante e modella britannica, e il grandissimo ex leader dei Police, Sting, accompagnato da Shaggy. Tornando all’Italia, saranno ospiti i tre trapper della Dark Polo Gang, una delle realtà più importanti dell’hip hop contemporaneo nei nostri confini. Ma non solo. Confermati anche Enrico Nigiotti e Gianna Nannini, autori del brano Complici, tra i maggiori successi del periodo. Ci saranno poi i Subsonica, freschi di uscita dell’album 8.

Per tornare alla scena internazionale, confermati anche Jonas Blue, tra i più importanti produttori di musica dance del panorama britannico, e Liam Payne, ex One Direction.

X Factor 12: le squadre

Andiamo a scoprire le quattro squadre che prenderanno parte ai live dopo la lunga trafila delle selezioni.

Gli Over, guidati da Fedez, saranno Matteo Costanzo, Renza Castelli e Naomi Riveccio.

Gli Under Uomini, guidati da Mara Maionchi, saranno Anastasio, Leo Gassman ed Emanuele Bertelli.

Le Under Donne, guidate da Manuel Agnelli, saranno Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos.

Infine i Gruppi, scelti da Asia Argento ma guidati da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, saranno BowLand, Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace.

Pronti per lo spettacolo?

Nel video un estratto della puntata Home Visit di X Factor 12: